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Japonya ‘kısırlaştırma’ mağdurlarına tazminat ödeyecek

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Japonya, 1948-1996 yıllarında zihinsel ve fiziksel engellilerin çocuk sahibi olmasına mani olmak amacıyla kısırlaştırılmasını öngören kanunun mağduru on binlerce kişiye tazminat ödeyecek.
Japonya ‘kısırlaştırma’ mağdurlarına tazminat ödeyecek

Akıllara ilk olarak Hitler Almanyası’nı getiren ‘öjeni’ (sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının ıslah edilmesi) kavramını adında barındıran kanun uyarınca 48 yılda 25 bini aşkın kişi kısırlaştırılmıştı.

2’nci Dünya Savaşı sonrasında nüfusunu artırmaya çalışırken yürürlüğe giren ‘Irk Koruma Kanunu’ kapsamında kısırlaştırılanların her birine 3.2 milyon yen (yaklaşık 168 bin lira) ödenmesini öngören yasa bugün onaylandı. Başbakan Şinzo Abe de uygulamanın kurbanlarından ‘çektikleri büyük acı nedeniyle’ özür diledi.

Yeni yasaya göre çocuk veya ergenlik döneminde kısırlaştırılanlar tazminatlarını almak için beş ay içinde başvuracak. Bir grup uzmanın kısırlaştırma için operasyon geçirdiklerini belirlemesinin ardından ödeme yapılacak.

japon hükümetinin tazminat ödeme taahüdünü memnuniyetle karşılayanlar çoğunlukta ancak maruz kaldıkları muamele için bu tazminatı yeterli bulmayan ve devlete davan açanlar da var. 20 kişi dava açarak daha büyük tazminatlar talep etti.

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