Japonya Merkez Bankası Başkanı Bitcoin Hakkında Konuştu!

Bitcoin’de yaşanan sert düşüşler sonrası bir koro halinde uyarılar ve açıklamalar gelmeye başladı. Bitcoin’i kötüleme kervanına en son Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda katıldı.

Perşembe günü katıldığı bir röportajda Bitcoin ve kripto paralar hakkında konuşan Kuroda, “işlemlerin çoğu spekülatif ve volatilite olağanüstü yüksek” dedi.

Bitcoin’in bir değişim aracı olarak misyonunu yerine getiremediğine de değinen başkan “Bitcoin’in bir ödeme aracı olarak kullanımı oldukça sınırlı” dedi.