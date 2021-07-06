Japonya, olimpiyatlar biletlerinden 800 milyon dolarlık kayba uğrayabilir

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için seyirci kabul edilmemesi halinde yerel organizasyon komitesinin biletlerden 800 milyon dolarlık bir kayba uğrayabileceği bildirildi.

Japonya, koronavirüs salgınının gölgesinde olimpiyat oyunlarına hazırlanıyor.

Delta varyantının dünya genelinde hızla yayılması, oyunlar için ciddi bir endişe kaynağı olarak görülüyor.

Associated Press'in haberine göre, Japonya, oyunlarda 800 milyon dolarlık bir riskle daha karşı karşıya. Öyle ki salgın nedeniyle olimpiyatlara seyirci alınmaması halinde bu meblağı Uluslararası Olimpiyat Komitesi yerine Japon devlet kurumlarının ödemesi gerekecek.

Durum hala belirsiz

Organizasyon komitesi başkanı Seiko Hashimoto, geçen hafta yaptığı açıklamada, salgın durumunun değişkenlik gösterdiğini ve organizasyonun seyircisiz yapılması opsiyonunun da bulunduğunu bildirmişti.

Seyirci kabulüne ilişkin yeni bir açıklamanın, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yapılacak görüşmenin ardından önümüzdeki hafta yapılabileceği belirtiliyor.