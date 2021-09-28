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Japonya siber güvenlikte Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi tehdit olarak görüyor

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Japonya hükümeti Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi "siber saldırı tehditleri" olarak nitelendiren siber güvenlik strateji taslağını kabul etti.
Japonya siber güvenlikte Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi tehdit olarak görüyor

Japonya hükümeti Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi "siber saldırı tehditleri" olarak nitelendiren siber güvenlik strateji taslağını kabul etti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, Siber Güvenlik Stratejisi ve Durum Hazırlığı Ulusal Merkezinde (NISC) gelecek 3 yılı içeren kapsamlı taslağı değerlendirdi.

NISC'nin bu sahada yerel idarelerle iş birliği yapmasını isteyen Kato, stratejideki önlemlerin istikrarlı şekilde uygulanması ve halkın güveninin kazanılması çağrısı yaptı.

Olimpiyatlarda "siber saldırı" olasılığı

Kato, Tokyo 2020 Olimpiyatlarında siber saldırı olasılıklarını göz önünde bulundurduklarını ve alınan önlemlerle "turnuvayı etkileyecek" saldırıların yaşanmadığını söyledi.

Kyodo ajansına göre, kabul edilen stratejide Japonya hükümetinin ilk kez komşuları Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi "siber saldırı tehditleri" olarak gördüğü vurgulandı.

Quad ve ASEAN

"Siber uzayın kritik evreye doğru hızla ilerlediği" kaydedilen stratejide bu üç ülkenin "düşmanca siber faaliyetlere karışabileceğinden" şüphelenildiği belirtildi.

Olası faaliyetlere karşı diplomatik müdahale ve cezai kovuşturmalar dahil, Japonya'nın "etkili yöntemler ve kapasitelerle sert karşı önlemlere" başvuracağının altı çizildi.

Ekonomik faaliyetlerin saf dışı bırakılması risklerine karşı, deniz altı kabloları gibi kritik altyapıların güvenliğinin sağlanmasının önemine de dikkati çekildi.

Hükümetin vaatlerinden biri olarak kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi kapsamında ay başında hizmete giren Dijitalleşme Ajansının önemi de vurgulandı.

Stratejiye göre Japonya, Quad ittifakı bünyesindeki partnerleri ABD, Hindistan ve Avustralya ile siber güvenlik iş birliklerini artıracak.

Öte yandan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonunun hayata geçirilmesi için iş birliği yapılacak.

Temmuz 2018'de kabul edilen mevcut planın yerine alması beklenen yeni strateji planının, kabinenin onayı sonrası yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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