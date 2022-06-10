  • BIST 2.586,67
  • Altın 1015.607
  • Dolar 17.078
  • Euro 18.1595
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAstım ve alerjik havayolu hastalıkları birbirinden ayrı değerlendirilmemeli!

Japonya sınırları yabancı turiste 2 yıl sonra yeniden açıldı

» »
Seyahatleri boyunca yabancı turistler, maske takacak ve özel sağlık sigortası yaptıracak.
Japonya sınırları yabancı turiste 2 yıl sonra yeniden açıldı

Japon hükümeti, yabancı turistlere Koronavirüs salgını nedeniyle kapattığı sınır kapılarını yaklaşık 2 yıl sonra yeniden açtı.

Japonya, Koronavirüs ile mücadele kapsamında iki yıldan fazla süredir yabancı turistlere karşı uyguladığı sınır önlemlerini kaldırdığını duyurdu.

Hükümetin kararı doğrultusunda Japonya Turizm Ajansı (JTA) yeni dönem turist kabul yönergesini duyurdu.

Yönerge kapsamında yeni dönemde ülkeler "pozitif vaka seyrine göre" 3 bölümde kategorize edilecek.

Çıkış ülkeleri, düşük riskli kabul edilen "mavi renk" grubunda olduğu sürece yolcularda karantina ve girişte Kovid-19 test şartı aranmayacak.

Bu grupta halihazırda ABD, İngiltere, Çin, Güney Kore dahil 98 ülke bölge yer alıyor.

MASKE VE SAĞLIK SİGORTASI ŞARTI

"Sarı renk" grubu çıkışlı yolcularda ise Kovid-19'a karşı 3 doz aşı şartı aranacak. Aşılarını vurulanlar karantina ve testten muaf olacak.

Aşılandığını belgeleyemeyenler ile yüksek riskli kabul edilen "kırmızı grup" ülkeleri çıkışlı yolcular karantinaya ve Kovid-19 testine tabi tutulacak.

Belirli turistik noktaları "paket turlar" halinde ziyaret edebilecek gruplar arasında vaka saptanması halinde, yerel idarelerin salgına müdahale kapasiteleri ölçülecek.

Yabancı turistlerden, seyahatleri boyunca maske takmaları ve özel sağlık sigortası yaptırmaları talep edilecek.

Öte yandan popüler turizm noktalarından kuzeydeki Hokkaido ve güneydeki Okinawa iniş ve kalkışlı uluslararası uçuşlar yeniden başlayacak.

Hükümet ay başında ülkeye günlük yolcu giriş kapasitesini 20 bine yükseltmişti.

Ülkeyi 2019'da 32 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.

JTA, Kovid-19 salgınının yol açtığı sosyo-ekonomik şartlar sonrası 2021'de 245 bin 900 yabancı turistin ülkeye geldiğini duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin nüfusunun ilk kez azalma yolunda olması dünya için ne anlama geliyor?08 Haziran 2022 Çarşamba 09:17
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Erdoğan’a çağrı07 Haziran 2022 Salı 20:32
  • Putin’e ağır darbe: Cellat lakaplı paralı askeri keskin nişancı öldürdü07 Haziran 2022 Salı 18:13
  • Çin nasıl uzayda süper güç olmayı planlıyor?07 Haziran 2022 Salı 10:34
  • Hindistan’ı karıştıran olay: Reklam filmi ‘toplu tecavüzü’ özendirdiği gerekçesiyle yasaklandı06 Haziran 2022 Pazartesi 23:45
  • Ukrayna Türkiye’nin teklifini reddetti iddiası06 Haziran 2022 Pazartesi 19:45
  • Yangını ‘ezan okuyarak’ söndürmeye çalıştılar: O anlar sosyal medyada gündem oldu05 Haziran 2022 Pazar 21:38
  • Rusya: Avrupa ülkelerinin Kiev’e gönderdiği tanklar imha edildi05 Haziran 2022 Pazar 17:29
  • Putin, Batı’yı tehdit etti05 Haziran 2022 Pazar 15:42
  • Rusya’dan Batı’ya bir tehdit daha: Vururuz04 Haziran 2022 Cumartesi 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti