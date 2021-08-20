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"Japonya Sovyetlere karşı biyolojik savaş planladı"

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Haziran 1945'te Sovyetler Birliği'ne karşı biyolojik bir savaş başlatmaya hazırlandığına ilişkin kanıtlar içeren belgelerin gizliliğini kaldırdı.
"Japonya Sovyetlere karşı biyolojik savaş planladı"

Sputnik'te yer alan habere göre, "biyolojik savaş planı" iddialarının merkezinde, Sovyet ordusu tarafından sorgulanan bir Japon tıbbi hizmet teğmeninin ifadeleri var.

FSB belgelerine göre Japon teğmen, 1950 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen sorgusunda, mikobakteri tüberkülozu (tüberkülozun etken maddesi) ve Paratyphi B'nin (paratifo) virüslerinin olası bir savaşta kullanılmasının yollarının arandığını itiraf etti.

Teğmen ifadesinde bu çalışmaları şu şekilde özetledi: "Kişisel olarak yürüttüğüm mikobakteri tüberkülozu ve Paratyphi B'nin araştırmaları, onları Sovyetler Birliği'ne karşı silah olarak kullanmak için gerçekleştirildi..."

İddialara ilişkin Japon'ya'dan henüz resmi bir yanıt gelmedi.

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