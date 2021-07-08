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Japonya, Tokyo için yeni OHAL planlıyor

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Sankei Gazetesi’nin ismini açıklamadığı birkaç hükümet yetkilisinin aktardığı bilgilere göre, Japon hükümetinin Tokyo'da yeni bir olağanüstü hal ilan etme konusunu değerlendirdiği belirtildi.
Japonya, Tokyo için yeni OHAL planlıyor

Sankei Gazetesi’nin ismini açıklamadığı birkaç hükümet yetkilisinin aktardığı bilgilere göre, Japon hükümetinin Tokyo'da yeni bir olağanüstü hal ilan etme konusunu değerlendirdiği belirtildi. Haberde, alınması muhtemel bu karar ile Olimpiyat Oyunları’nın seyircisiz yapılabileceği aktarıldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’nın 7 Temmuz akşamı konu hakkında ilgili bakanlarla görüşeceği ve nihai kararı vereceği söyleniyor.

Haberde, hükümet yetkililerinin Tokyo’da 11 Temmuz'da sona ermesi planlanan yarı OHAL uygulamasının yeni önlemlerle genişletilmesinin planlandığı kaydedildi.

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