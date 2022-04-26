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Japonya Ukrayna'ya gıda ve ilaç yardımı gönderecek

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Ukrayna'ya 15 tonluk gıda ve ilaç yardımı yapacaklarını açıkladı.
Japonya Ukrayna'ya gıda ve ilaç yardımı gönderecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşen Kişida, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım ve desteklerini bildirdi.

Görüşmede Kişida, konserve ekmek, balık ve süt tozu gibi gıda ile tıbbi ilaçların yer alacağı 15 tonluk yardımının Ukrayna'ya gönderileceğini söyledi.

Kişida, Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda, Japonya'nın bu ülkeye yönelik kredi teklifini 100 milyon dolardan 300 milyon dolara yükselttiklerini aktardı.

Yardım kapsamında dron ve kimyasal saldırılardan koruyacak maske dahil Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ekipmanlarının da Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.

40 dakika süren görüşme sonrası basına konuşan Kişida, uluslararası düzenin korunması için "Japonya'nın G-7 ile dayanışma halinde aktif diplomasi yürüteceğini" söyledi.

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