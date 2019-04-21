  • BIST 96.861
  • Altın 238,344
  • Dolar 5,8057
  • Euro 6,5299
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Japonya’da 258 gram doğan en küçük erkek bebek taburcu oldu

» »
Geçen yıl ekim ayında 258 gram ağırlığında, 22 santimetre boyunda dünyaya gelen ve hayata tutunarak ‘yaşayan en küçük erkek bebek’ olarak kayıtlara geçen Ryusuke Sekino hastaneden taburcu oldu.
Japonya’da 258 gram doğan en küçük erkek bebek taburcu oldu

1 Ekim 2018’de Japonya’nın başkenti Tokyo’da, annesinin hipertansiyonu nedeniyle 24 hafta beş günlük hamileyken dünyaya gelen bebek evinin yolunu tuttu. Sezaryenle dünyaya gelen Ryusuke Sekino’nun doktorları, yeni doğan yoğun bakımında aylarca tüplerle beslenen , zaman zaman annesinin sütü kütips aracılığıyla verilen Sekino’yu yaşatmak için çok çaba sarfettiklerini söyledi.

Annesi Toshiko Sekino ise “Doğduğunda o kadar küçüktü ki ona dokunursam bir yerini kırarım diye korkuyordum. Sütünü içiyor, banyo yaptırabiliyoruz. Eve gittiğimize inanamıyorum” dedi.

Altı ay 20 günlükken taburcu olan Sekino’dan önce hayatta kalan en küçük erkek bebek 2015’te 252 gram ağırlığında Almanya’da dünyaya gelen bebekti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14. Uluslararası Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi başladı20 Nisan 2019 Cumartesi 13:57
  • Büyük göğüsler kadınlarda birçok probleme sebep oluyor20 Nisan 2019 Cumartesi 09:30
  • Bilim dünyasında bir ilk 3 boyutlu yazıcıda kalp üretildi20 Nisan 2019 Cumartesi 08:30
  • "Elektronik sigara kanser riskini artırıyor"19 Nisan 2019 Cuma 21:30
  • Bademcik ameliyatı hayatını kararttı:artık sadece kapı ziline gülümseyebiliyor19 Nisan 2019 Cuma 18:52
  • Bu besinleri birlikte tüketmeyin!18 Nisan 2019 Perşembe 20:36
  • KKTC’de bir ilk gerçekleşti18 Nisan 2019 Perşembe 15:32
  • “Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı Çalıştayı” düzenleniyor18 Nisan 2019 Perşembe 14:55
  • Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekmek ve benzeri ürünlerde tuz taraması yaptı17 Nisan 2019 Çarşamba 12:15
  • Kuzey Kıbrıs'ta ilk kalp nakli bugün yapılıyor17 Nisan 2019 Çarşamba 09:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti