  • BIST 5.055,51
  • Altın 1066.359
  • Dolar 18.6362
  • Euro 19.4754
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Japonya’da 4 Aylık Enerji Tasarruf Süreci Başladı

» »
Japonya’da 4 Aylık Enerji Tasarruf Süreci Başladı
Japonya’da 4 Aylık Enerji Tasarruf Süreci Başladı

Hükümet, mesken ve iş yerlerine yönelik 1 Aralık-31 Mart dönemi kapsamlı tasarruf önlem programı yayımladı.


Japon halkından evlerinde daha sıkı giyinmeleri ve ısıtıcı cihazları daha düşük sıcaklıklarda çalıştırmaları istendi. Önlemler arasında daha kalın perde kullanılması ve ihtiyaç dışında lambaların söndürülmesi de yer aldı.


Elektrik perakendecileriyle işbirliği halinde elektrik tasarrufunu başarıyla sürdüren tüketicilere teşvik verilecek.


Öncelikle, enerji tasarruf programına kaydolan tüm meskenlere yaklaşık 2 bin yen (yaklaşık 272 TL) değerinde ödül puanı sağlanacak. Sonraki 3 faturasını, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 veya daha fazla düşürenlere ek ödül puan verilecek.


Tasarruf çağrısı, 2015 yılından beri ülke geneli kış mevsimi kapsamlı kayda geçen ilk enerji tasarruf talebi oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika ve Hollanda, otomatlar ve süpermarketlerde sigara satışını yasaklıyor29 Kasım 2022 Salı 14:11
  • İklim taahhütleri askıda mı? Fransa kömüre döndü29 Kasım 2022 Salı 13:27
  • Dünyanın en büyük yanardağı patladı, onlarca deprem meydana geldi28 Kasım 2022 Pazartesi 20:36
  • Baba Vanga’nın 2022 için bir kehaneti daha gerçek oldu28 Kasım 2022 Pazartesi 14:12
  • Yüz tanıma teknolojisini fok balıklarını kurtarmak için kullanıyorlar26 Kasım 2022 Cumartesi 21:57
  • İspanya’da Kuraklık: Su Kısıtlamasına Gidiliyor26 Kasım 2022 Cumartesi 21:33
  • Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor25 Kasım 2022 Cuma 21:13
  • Rus kozmonotlar bugün uzay yürüyüşü yapacak25 Kasım 2022 Cuma 20:41
  • Dünyanın ilk engelli astronotu seçildi25 Kasım 2022 Cuma 18:51
  • Araştırma: Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi25 Kasım 2022 Cuma 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti