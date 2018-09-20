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Japonya'da 60 milyon dolar değerinde kripto para çalındı

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Japonya'da kripto para borsasına gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda bilgisayar korsanları, 60 milyon dolar değerindeki kripto parayı çaldı.
Japonya'da 60 milyon dolar değerinde kripto para çalındı

Kyodo ajansının haberine göre, kripto para borsası Tech Bureau'dan yapılan açıklamada, siber saldırıya uğradıkları belirtilerek, bilgisayar korsanlarının 60 milyon dolar değerinde kripto parayı çaldıkları kaydedildi.

 

Siber saldırının ardından, Tech Bureau, kripto para birimlerine ait işlemleri dondurduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada ise "Değerli varlıklarınıa bize emanet eden tüm müşterilerimizin güvenine ihanet ettiğimiz için özür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Japonya'nın en büyük kripto para borsalarından Coincheck, ocak ayında siber saldırıya uğramış, şirketten 547 milyon dolar değerinde kripto para çalınmıştı

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