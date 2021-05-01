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Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında, 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Miyagi açıklarında yerel saatle 10.27'de kaydedilen depremin daha önce açıkladığı 6,6 büyüklüğünü 6,8 olarak güncelledi.

Ajans, depreme yönelik daha önce açıkladığı 60 kilometre derinliği ise 51 kilometre olarak revize etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Miyagi'nin güneyinde Fukuşima Dai-içi ve Dai-ni nükleer santralinde anormallik yaşanmadığı bildirildi.

Tren hatlarındaki bazı seferler askıya alındı

Çevre eyaletler Aomori, İwate ve Fukuşima'daki yerel idareler herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Ülkenin kuzeydoğusunu kapsayan Tohoku Şinkansen tren hatlarındaki bazı seferler ise kısa süreli askıya alındı.

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