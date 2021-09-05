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Japonya'da AŞI şişelerinde kirlenme tespit ediken 1,6 milyon doz Moderna'ya toplatma kararı

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Japonya'da AŞI şişelerinde kirlenme tespit ediken 1,6 milyon doz Moderna'ya toplatma kararı
Japonya'da AŞI şişelerinde kirlenme tespit ediken 1,6 milyon doz Moderna'ya toplatma kararı

ABD'li ecza devi Moderna ile Japonya'daki satışı ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, içeriğinde yabancı madde bulunan aşılara yönelik karar aldı.

Buna göre muhteviyatında yabancı madde ve şişeciklerinde kirlenme saptanan kullanılmamış 1,6 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı geri toplatılacak.

ŞİŞELERDE KİRLENME TESPİT EDİLDİ

Japonya Sağlık Bakanlığı önceki hafta, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, Moderna'nın İspanya'da üretilen yaklaşık 1,6 milyon dozunun kullanımının önlem olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Takeda ise güvenlik önlemi olarak İspanya'da aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.

Öte yandan Japonya'da iki kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı vurulduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, içeriğinde yabancı madde saptanması sonrası kullanımı askıya alınan Moderna serisi aşılardan ilk doz vurulan 30 ila 38 yaşlarındaki iki kişinin, bir süre sonra öldüklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Ölen kişilere yapılan aşı şişeciklerinde yabancı madde saptanmadığını kaydeden bakanlık, "ölümlerle Moderna aşısı arasında sebepsel ilişkinin henüz bilinmez durumunu koruduğunu" bildirdi.

Üretici firma Moderna ile Japonya'daki satış ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, ölüm nedenlerinin bakanlıkla işbirliği halinde soruşturulduğunu açıkladı.

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