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Japonya’da aşırı sıcaklar: Yetkililer uyarı yayınladı

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Japonya'da 37 dereceye ulaşan aşırı sıcaklar, kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Çevre Bakanlığı sıcak çarpması uyarısı yayınlarken, halk portatif vantilatörlerle serinleyip bol su içerek sağlık risklerinden korunmaya çalışıyor.
Japonya’da aşırı sıcaklar: Yetkililer uyarı yayınladı

Japonya’nın farklı kesimlerinde yaklaşık 3 gündür etkisini sürdüren mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, farklı noktalarda kent sakinlerini bunalttı.

Toyooka ve Fukui şehirlerinde termometreler 37 dereceyi gösterirken, Tottori, Osaka, Nagano, Kofu ve Maebashi şehirlerinde 36 derecelik sıcaklıklar gözlendi. Başkent Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde sıcaklık değerleri 35 dereceyi buldu, yüksek nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık değerleri 40 dereceye ulaştı. Japonya Çevre Bakanlığı “sıcak çarpması” uyarısı yayınlarken, başkent Tokyo sakinleri portatif vantilatörler kullanarak ve bol sıvı tüketerek sıcak çarpması riskinden korunmaya çalıştı.

ÇALIŞANLAR DA ETKİLENDİ

Tokyo’nun en popüler turizm bölgelerinden Ueno’da Türk yemekleri satan Yakup Baran, aşırı sıcaklara rağmen çalışmak zorunda olduklarını belirterek, “7 ve 8. aylar Japonya’nın en sıcak ayları. Sıcaklıklar 35-40 dereceyi buluyor” dedi. “Ne yaparsak yapalım sıcaklardan kaçamıyoruz. Ancak sıvı tüketerek, ince giyinerek, gölgede kalmaya çalışarak korunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Baran, “Yapacak bir şey yok. Çalışmazsa eve ekmek götüremeyiz” diye konuştu.

Tokyo’nun aşırı derece sıcak olduğunu belirten Yuki Arakawa da, “Bol su içerek sıvı kaybını azaltmaya çalışıyorum” diyerek portatif vantilatörler ile serinlemeyi tercih ettiğini kaydetti. “Bugün gerçekten çok sıcak” diyen Yusaku Abe ise, “Nemin de etkisiyle gerçekten nefes almak bile güçleşiyor. O nedenle bolca su içmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca alışveriş merkezi gibi serin mekanlarda vakit geçirmeye özen gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

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