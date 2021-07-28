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Japonya’da aşırı sıcaklardan 23 kişi hayatını kaybetti

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Japonya’da geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle 1 haftada 8 bini aşkın kişi hastanelik oldu.
Japonya’da aşırı sıcaklardan 23 kişi hayatını kaybetti

Japonya’da geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle 1 haftada 8 bini aşkın kişi hastanelik oldu. Yangın ve Afet Yönetim Ajansı’nın verilerine göre, 19-25 Temmuz tarihleri arasında 8 bin 122 kişi sıcak çarpması şüphesiyle sağlık kurumlarına müracaat etti. Aşırı sıcağa bağlı belirtilerle hastanelere başvuran kişi sayısının önceki hafta 4 bin 510 olduğu belirtilirken, geçtiğimiz hafta kayda geçen sayıda bir önceki haftaya göre yüzde 80 artış olduğu ifade edildi. Ayrıca 23 hastanın sıcak çarpmasına bağlı belirtiler nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

65 YAŞ VE ÜSTÜ ÇOĞUNLUKTA

Sağlık kurumlarına başvuran hastaların 3 bin 60’ının ciddi ve orta şiddette belirtileri olduğu öğrenilirken, 4 bin 900 kişinin ise hafif belirtiler gösterdiği kaydedildi. Hastaların yarısından fazlasının 65 yaş ve üstün olduğu bildirilirken, 2 bin 627’sinin 18 ila 64 yaş arasında olduğu açıklandı. 7-17 yaşları arası 781 kişinin sıcak çarpmasına bağlı şikayetlerle sağlık kurumlarına başvurduğu kaydedilirken, sayının 7 yaş altı hastalarda 74 olduğu ifade edildi.

BÜYÜK KISMINI EVDE SICAK ÇARPTI

Açıklanan verilere dahil olan hastaların 3 bin 437’sinin evde sıcak çarpmasından etkilendiği öğrenildi. Bin 496 kişinin dışarıdayken aşırı sıcaktan etkilendiğini duyuran yetkililer, 887 hastanın ise fabrika ve çiftlik gibi iş yerlerinde sıcak çarpmasına bağlı belirtiler gösterdiğini kaydetti. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise önümüzdeki 2 haftalık süre zarfında Kuzey ve Batı Japonya’da 35 santigrat ve üzeri sıcaklık değerlerinin görülmesinin beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, 28 derece ve üzeri sıcaklık ve yüzde 70 üzeri nem oranında klima kullanılması uyarısında bulundu.

Japonya’da yağış sezonunun sona ermesinin ardından geçtiğimiz hafta ülkenin geniş kesimlerinde yüksek sıcaklık değerleri görülmüş, bazı bölgelerde sıcaklık 35 santigrat dereceye ulaşmıştı.

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