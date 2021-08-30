Japonya'da bir milyon Moderna aşısı daha askıya alındı

Japonya'da Moderna aşılarında yabancı madde bulunması ve iki kişinin ölmesinin ardından, ülke genelinde bir milyon aşı daha askıya alındı.

Japonya'da günlük koronavirüs vaka sayıları 25 bini aşarken, ülke Moderna aşıları nedeniyle aşılama kriziyle karşı karşıya. Geçen günlerde Moderna aşısında yabancı madde bulunmasının ardından, ülke genelinde bir milyon aşı daha askıya alındı.

Askıya alınan aşılar, toplamda 2.6 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Aşıyla ilgili gelen raporlarda, dozlar içerisinde henüz tespit edilemeyen pembe ve siyah maddeler bulunmuştu ve iki kişi de hayatını kaybetmişti. Hükümet ise, aşılarda herhangi bir güvenlik sorununun tespit edilmediğini ve askıya alma kararının önlem amaçlı alındığını söylemişti.

Bir aşı bilgi grubu olan Cov-Navi'nin başkan yardımcısı doktor Takahiro Kinoshita, "Bence, yabancı maddelerin görülmesi, ani ölümler üzerinde doğrudan etkili değil. Karışan maddeler bazı insanlar için ölüme neden olacak kadar tehlikeli olsaydı, muhtemelen çok daha fazla insan aşıdan sonra bazı semptomlardan muzdarip olurdu" ifadelerini kullandı.