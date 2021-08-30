  • BIST 1.458,230
  • Altın 488,52
  • Dolar 8,3600
  • Euro 9,8300
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail’de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

Japonya'da bir milyon Moderna aşısı daha askıya alındı

» »
Japonya'da Moderna aşılarında yabancı madde bulunması ve iki kişinin ölmesinin ardından, ülke genelinde bir milyon aşı daha askıya alındı.
Japonya'da bir milyon Moderna aşısı daha askıya alındı

Japonya'da günlük koronavirüs vaka sayıları 25 bini aşarken, ülke Moderna aşıları nedeniyle aşılama kriziyle karşı karşıya. Geçen günlerde Moderna aşısında yabancı madde bulunmasının ardından, ülke genelinde bir milyon aşı daha askıya alındı.

Askıya alınan aşılar, toplamda 2.6 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Aşıyla ilgili gelen raporlarda, dozlar içerisinde henüz tespit edilemeyen pembe ve siyah maddeler bulunmuştu ve iki kişi de hayatını kaybetmişti. Hükümet ise, aşılarda herhangi bir güvenlik sorununun tespit edilmediğini ve askıya alma kararının önlem amaçlı alındığını söylemişti.

Bir aşı bilgi grubu olan Cov-Navi'nin başkan yardımcısı doktor Takahiro Kinoshita, "Bence, yabancı maddelerin görülmesi, ani ölümler üzerinde doğrudan etkili değil. Karışan maddeler bazı insanlar için ölüme neden olacak kadar tehlikeli olsaydı, muhtemelen çok daha fazla insan aşıdan sonra bazı semptomlardan muzdarip olurdu" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:01
  • Bel ağrısına ne iyi gelir?29 Ağustos 2021 Pazar 22:30
  • İsrail’de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak29 Ağustos 2021 Pazar 20:57
  • Bronşite Ne İyi Gelir, Bitkisel Tedavi İle Nasıl Geçer?29 Ağustos 2021 Pazar 20:30
  • Mide Gazına Ne İyi Gelir?29 Ağustos 2021 Pazar 19:30
  • Kalp Çarpıntısı Neden Olur?29 Ağustos 2021 Pazar 18:30
  • Kulak Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?29 Ağustos 2021 Pazar 18:00
  • Enfeksiyon konusunda bilmeniz gerekenler29 Ağustos 2021 Pazar 17:30
  • Dr. Gürkut: Vaka sayısı nasıl azalır? Ne yapmalı?29 Ağustos 2021 Pazar 17:04
  • Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: "Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor"29 Ağustos 2021 Pazar 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti