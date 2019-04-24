Japonya'da bir üniversite artık sigara içen öğretim görevlilerini işe almayacak

Nagasaki Üniversitesi’nin Sözcüsü Yusuke Takakura, sigara içen öğretim görevlilerine iş vermeyeceklerini duyurdu. Ancak Takakura, başvuruları sırasında, işe kabul edilmeleri halinde bu alışkanlarını terk edeceklerini söyleyen adayların hâlâ bir şansı olduğunu belirtti.

Üniversite yönetiminin kararı bununla da sınırlı değil. Yönetim kampus sınırları içinde sigara içmeyi de yasaklıyor. Yasak, ağustos ayından itibaren geçerli olacak. Takakura, sigara içmeyi bırakamayanlar için bir klinik açılacağını da söyledi.

'SİGARANIN EĞİTİM SEKTÖRÜNDE YERİ YOK'

Sözcü Takakura, “Sigara içenlerin eğitim sektörü için uygun olmadığı sonucuna vardık” dedi.Nagasaki Üniversitesi’nin Sözcüsü Yusuke Takakura, sigara içen öğretim görevlilerine iş vermeyeceklerini duyurdu. Ancak Takakura, başvuruları sırasında, işe kabul edilmeleri halinde bu alışkanlarını terk edeceklerini söyleyen adayların hâlâ bir şansı olduğunu belirtti.

Üniversitenin bu politikasının ayrımcılığa dair yasalara herhangi bir aykırılık teşkil etmediğini savunan Sözcü, hukuki tavsiye aldıklarını da vurguladı.

PEK ÇOK BAR VE LOKANTADA SİGARA İÇİLİYOR

Yerel medya, Nagasaki Üniversitesi’nin bu tarz bir iş koşulu dayatan ilk devlet üniversitesi olduğuna dikkat çekti. Medya ayrıca, 2020 Olimpiyatları’na ev sahipliğinin resmileşmesiyle birlikte Tokyo kent yönetimi tarafından yürürlüğe konulan sigara karşıtı kuralları da hatırlattı.

Dünyanın pek çok ülkesinde kapalı alanlarda sigara içmek uzun süredir yasak ancak Japonya bu açıdan bir istisna olarak anılıyordu. Çünkü ülkede pek çok lokanta ve barlarda sigara içmek serbest.