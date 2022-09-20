Japonya'da çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesine tırmandı

Japonya'da Ağustos ayında çekirdek tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomistler taze gıda dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyonun Ağustos ayında 2,7 olmasını bekliyorlardı.

Temmuz ayında bu oran yüzde 2,4 olmuştu.Hem taze gıda hem de enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında çekirdek tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 2015 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Manşet enflasyon ise Ağustos ayında yıllık yüzde 3,0 oldu. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.Japonya'da Ağustos ayında mal fiyatları yıllık yüzde 5,7 artarken, hizmet fiyatlarında artış yüzde 0,2'de kaldı.