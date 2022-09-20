  • BIST 3.226,83
  • Altın 982.361
  • Dolar 18.2986
  • Euro 18.3238
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Japonya'da çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesine tırmandı

» »
Japonya'da çekirdek enflasyonu Ağustos ayında da BOJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde gerçekleşti.
Japonya'da çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesine tırmandı

Japonya'da Ağustos ayında çekirdek tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomistler taze gıda dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyonun Ağustos ayında 2,7 olmasını bekliyorlardı.

Temmuz ayında bu oran yüzde 2,4 olmuştu.Hem taze gıda hem de enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında çekirdek tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 2015 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Manşet enflasyon ise Ağustos ayında yıllık yüzde 3,0 oldu. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.Japonya'da Ağustos ayında mal fiyatları yıllık yüzde 5,7 artarken, hizmet fiyatlarında artış yüzde 0,2'de kaldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de bir gökdelende çıkan yangın büyük panik yarattı17 Eylül 2022 Cumartesi 16:54
  • Pakistan’da sel nedeniyle 10 milyon kişi yerinden oldu16 Eylül 2022 Cuma 22:50
  • Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmaktan çıktı16 Eylül 2022 Cuma 18:26
  • Putin’den AB’ye ‘Kısıtlamaları kaldır’ çağrısı16 Eylül 2022 Cuma 16:30
  • Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya’ya desteğe hazır olduklarını söyledi15 Eylül 2022 Perşembe 22:26
  • Rusya, ABD’yi tehdit etti: ‘Ukrayna’ya silah göndermeye devam ederse…’15 Eylül 2022 Perşembe 17:07
  • Kuzey Koreli hackerlar, bir milyar dolarlık kripto çaldı15 Eylül 2022 Perşembe 13:38
  • Azerbaycan ve Ermenistan’dan yeni ateşkes kararı15 Eylül 2022 Perşembe 10:23
  • Rusya: Herson ve Mıkolayiv bölgelerinde 150’den fazla Ukrayna askerini öldürdük14 Eylül 2022 Çarşamba 21:38
  • Zelenskiy Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehrini ziyaret etti14 Eylül 2022 Çarşamba 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti