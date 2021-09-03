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Japonya’da Covid-19 krizi: Başbakan istifa etti

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Japonya’da yaklaşık 1 yıl önce göreve gelen Başbakan Yoshihide Suga, görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.
Japonya’da Covid-19 krizi: Başbakan istifa etti

Japonya’da yaklaşık 1 yıl önce göreve gelen Başbakan Yoshihide Suga, görevi bırakma kararı aldığını açıkladı.

Suga’nın oy oranları Covid-19’u kontrol altına alamadığı için büyük bir düşüş sergilemişti. Liberal Demokrat Parti’nin Genel Sekreteri Toshihiro Nikai, Suga’nın bu ay yapılacak parti liderliği seçimine katılmayacağını söyledi.

Bu seçimi kazanan hem partiyi yönetecek hem de 30 Kasım’da yapılacak genel seçimlerde partiye liderlik edecek. Suga’nın görevi bırakma kararının Japonya borsasında yansıması çok hareketli oldu.

YERİNE ADAY ÇOK

Uzun yıllar Japonya’da başbakanlık görevini üstlenen Shinzo Abe’nin sağlık sorunları sebebiyle görevini bıraktığını hatırlatan uzmanlar Suga’nın kısa sürede başarısız olmasını şaşırtıcı buldu. Nikai, “Açıkçası ben şaşırdım. Fakat Başbakan’ın bu kararı dikkatlice düşündükten sonra aldığını düşünüyorum ve bu kararı hepimiz kabul ettik” dedi.

Anketlerde destek oranı yüzde 30’ların altına düşen Suga’nın popülaritesi Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan sonra iyice düşüş trendine girmişti. Eski dışişleri bakanı Fumio Kishida’ya karşı şans tanınmayan Suga’nın yerine gelebilecek isimler arasında aşıdan sorumlu bakan Taro Kono ve eski savunma bakanı Shigeru Ishiba, çevre bakanı Shinjiro Koizumo ve hatta Shinzo Abe bile var.

Parti seçimi 29 Eylül’de gerçekleşecek.

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