Japonya'da Covid-19'dan dolayı şirketler çalışanlarını erken emekliliğe teşvik ediyor

Özel araştırma şirketi Tokyo Shoko Research'e göre, bu yılın ilk çeyreğinde 41 şirket, çalışanlarını gönüllü olarak erken emekliliğe ayırma yöntemine başvurdu. 2019 yılının tamamında bu yöntemi benimseyen toplam şirket sayısı 39 idi. Bu yılın başından haziran ayına kadar Japonya'da yaklaşık 7 bin 200 kişi erken emekliliğe ayrıldı.

Aralık ayında Japonya'da yüzde 2,2 olan işsizlik oranı, Covid-19 salgını nedeniyle haziranda yüzde 2,9'lara kadar çıktı. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 2,2 küçüldü.

Japonya'da emekliler çalışmak zorunda kalıyor

Hayat pahalılığı nedeniyle Japonya'da 60 yaşını geçenlerin üçte ikisi, ihtiyacı olduğu için emeklilikten sonra çalışmaya devam edeceğini açıklıyor.

Japonya’da, 2017 yılında 65-69 yaş grubundaki istihdam oranı erkeklerde yüzde 54,8, kadınlarda ise yüzde 35 olarak kayda geçti. Bu oran OECD ülkeleri arasında en yükseği olarak biliniyor.

Ayrıca OECD verilerine göre, 65 yaşın üzerindeki Japonların yaklaşık yüzde 20'si göreli yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Ülkedeki aylık ortalama gelir 3 bin 380 doları bulurken, emeklilerin ortalama geliri bin 403 dolar seviyesinde. Buna göre alım gücü daha düşük olan Japonlar emeklik maaşlarının yanı sıra çalışmak zorunda kalıyor.