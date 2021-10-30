  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Japonya’da dikkat çeken Covid-19 araştırması: Belirti göstermeyen 4 kişiden biri zatürre oluyor

» »
Corona virüsü vaka sayılarında son haftalarda keskin bir düşüş yaşanan Japonya'da Wakayama eyaleti yönetiminin yaptığı bir araştırma, virüsün neden olduğu riski ortaya koydu.
Japonya’da dikkat çeken Covid-19 araştırması: Belirti göstermeyen 4 kişiden biri zatürre oluyor

Corona virüsü vaka sayılarında son haftalarda keskin bir düşüş yaşanan Japonya'da Wakayama eyaleti yönetiminin yaptığı bir araştırma, virüsün neden olduğu riski ortaya koydu.

Ülkedeki beşinci Covid-19 dalgası dahil olmak üzere testi pozitif sonuç veren 5 bin 169 kişiyi mercek altına alan uzmanlar, bin 199’unun test sürecinde hiçbir belirti göstermediğini fark etti. Hiçbir belirti göstermeyen söz konusu hastaların 4’te birine daha sonra zatürre teşhisi konduğu belirlenirken, 76 kişide ise oksijen tedavisi gerektiren ciddi semptomlar oluştuğu tespit edildi. Gruptan 20 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

SEMPTOMSUZ HASTALARA UYARI

Araştırmanın semptomsuz hastaların bile ciddi sağlık riski altına girebileceğini ortaya koyduğuna dikkat çeken uzmanlar, kişilerin sağlık durumundaki değişiklikleri erken bir aşamada tespit etmenin önemli olduğunu vurguladı. Hızlı teşhis ve müdahalenin hayat kurtarabileceği belirtildi.

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Japonya’da ülke geneli günlük Covid-19 vakalarının sayısı dün itibariyle 292’ye gerilerken, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 722 bin 715’e ulaştı. Ülkede şimdiye kadar 18 bin 266 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da 50 Milyondan Fazla Kişi Kovid-19 Aşısı Oldu29 Ekim 2021 Cuma 15:41
  • İsrail, Tutukluluk Kararını Yeniledi29 Ekim 2021 Cuma 14:51
  • Japonya’dan Taliban’la hükümet düzeyinde ilk temas29 Ekim 2021 Cuma 13:26
  • Çin, 'süper yüksek binaların' yapımını sınırlandırıyor28 Ekim 2021 Perşembe 12:01
  • Tayvan lideri doğruladı: ABD askerleri Ada'da orduyu eğitiyor28 Ekim 2021 Perşembe 11:16
  • Hindistan'da nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze testi28 Ekim 2021 Perşembe 10:32
  • Rusya'da koronavirüs: Can kaybı 234 bine yaklaştı27 Ekim 2021 Çarşamba 17:31
  • Çin'den Taliban'ın Afganistan'ı Yeniden İnşasına Destek Sözü26 Ekim 2021 Salı 19:33
  • DSÖ'den Hindistan'da Üretilen Covaxin Aşısına Onay Geliyor26 Ekim 2021 Salı 18:03
  • Hindistan’da vaka sayısı 238 gün sonra en düşük seviyede26 Ekim 2021 Salı 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti