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Japonya'da doktorlar Tokyo Olimpiyatlarının iptalini istedi

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Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto, ülkede yaşanan yeni tip koronavirüs salgınının 4. dalgası sebebiyle Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesini istedi.
Japonya'da doktorlar Tokyo Olimpiyatlarının iptalini istedi

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Ueyama sporcu, yetkili ve personel dahil yaklaşık 100 bin kişinin Tokyo'ya akın edeceğini belirterek halihazırda artış trendini koruyan vaka hızının daha da hızlanacağını savundu.

Japonya'da salgının 4. dalgasının yaşandığını kaydeden Ueyama, turnuvanın planlandığı üzere düzenlenmesine ilişkin "Kovid-19'un farklı bölgelerde var olan tüm varyantları burada, Tokyo'da yoğunlaşacak ve toplanacak" dedi.

Ülkede aşılanma oranlarının Batı'daki gelişmiş ülkelere nispetle istenilen seviyeye ulaşmadığına dikkati çeken Ueyama, turnuvayı bu şartlar altında düzenlemenin "olimpiyat sporcularına karşı sorumsuzluk" olacağını belirtti.

Ueyama, "Potansiyel olarak virüsün tamamıyla yeni bir varyantının ortaya çıkabileceği" ihtimalinin de göz ardı edilememesi gerektiğini kaydederek iki aydan az süre kalan Tokyo Oyunlarının iptal edilmesi çağrısı yaptı.

OHAL de olsa IOC destekliyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (OIC) Başkan Yardımcısı John Coates, geçen hafta düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Kovid-19'a karşı Tokyo'da olağanüstü hal (OHAL) uygulansa dahi IOC'nin turnuvanın düzenlenmesine yönelik Japonya'yı desteklediğini açıklamıştı.

Kyodo ajansının önceki hafta sonu telefon yoluyla 715 sabit ve 1250'den fazla mobil numara üzerinden düzenlediği anket, başlamasına o dönem itibarıyla 10 hafta kalan olimpiyatların salgın şartlarında düzenlenmesine yönelik şüpheleri artırmıştı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 59,7'si artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inandığını belirtmişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

OHAL 20 Haziran'a uzatılacak

Öte yandan Japonya hükümeti, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sonrası başkent Tokyo dahil 9 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini üç hafta uzatacak.

Böylelikle Tokyo, Osaka, Hokkaido, Aiçi, Kyoto, Hyogo, Okayama, Hiroşima ve Fukuoka eyaletlerinde OHAL şartları üç hafta daha uygulanacak.

Pfizer aşısını 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulama hazırlığı

Japonya, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'a ait yeni tip koronavirüs aşısının 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulanmasını onaylayacak.

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, düzenlediği basın toplantısında, Pfizer aşısının halihazırda Japonya'da 16 yaş ve üstüne uygulandığını anımsattı.

Bakan Tamura, bakanlığın, yapılacak tetkikler sonrası Pfizer aşısının ülke içinde 12-16 yaş aralığındaki çocuklar dahil 12 yaş üstü herkese uygulanmasını ay sonuna kadar onaylayacağını söyledi.

Tamura aşının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasına yönelik yerel idarelerden gerekli hazırlıkların yapılmasını istediklerini kaydetti.

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