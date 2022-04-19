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Japonya'da elle yoğrulan 1 kilogram yeşil çay 15 bin 400 dolara satıldı

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Japonya'da, elle yoğrulan 1 kilogram yeşil çay yapraklarının açık artırmada 1,96 milyon yene (yaklaşık 15 bin 400 dolar) alıcı bulduğu bildirildi.
Japonya'da elle yoğrulan 1 kilogram yeşil çay 15 bin 400 dolara satıldı

Japonya'da, elle yoğrulan 1 kilogram yeşil çay yapraklarının açık artırmada 1,96 milyon yene (yaklaşık 15 bin 400 dolar) alıcı bulduğu bildirildi.

Şizuoka Japon Çay Halinde, eyaletin Fujinomiya bölgesinde yetiştirilen yeşil çay için düzenlenen sezonun açılış mezadında, yapraklar satışa sunuldu.

Burada konuşan Hal Başkanı Uçino Yasuhide, yükselen yakıt ve ham madde maliyetleri karşısında sektörün "lezzetli çaylar üretmeye çabaladığını" söyledi.

Sabah saatlerindeki mezada akın eden müşteriler, hal tüccarlarıyla giriştiği sıkı pazarlıklar sonucu toptan ve perakende olarak çay satın aldı.

Ortalama 5 bin yen (39 dolar) satış rakamının görüldüğü açık artırmada, elle yoğrulan 1 kilogram yeşil çay yapraklarının 1,96 milyon yene alıcı bulduğu bildirdi.

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