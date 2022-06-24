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Japonya'da enflasyon yine Japonya Merkez Bankası'nın hedefini aştı

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Japonya'da enflasyon art arda ikinci ayda da Japonya Merkez Bankası'nın hedefini aşarken, ülkede uygulayan gevşemeci para politikası da yeniden gündeme geldi.
Japonya'da enflasyon yine Japonya Merkez Bankası'nın hedefini aştı

Japonya'da yıllık çekirdek tüketici enflasyonu, Mayıs'ta art arda ikinci ayda da Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) hedeflediği seviyeyi aşarak hammadde fiyatlarında görülen keskin artışların ülkenin kırılgan ekonomisi üzerinde oluşturduğu baskıyı gözler önüne serdi.

Çekirdek tüketici fiyatları Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla beklentilere paralel olarak yüzde 2,1 yükseldi. Çekirdek tüketici enflasyonu hesaplamalarına keskin fiyat hareketleri görülen gıda fiyatları dahil edilmezken, enerji maliyetleri ediliyor.

Art arda ikinci ayda da BoJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde kalan çekirdek tüketici enflasyonu, Nisan ayında yüzde 2,1 artarak yedi yılın en hızlı artışını kaydetmişti.

Hem gıda hem de enerji maliyetlerinin hesaplamadan çıkarıldığı diğer bir çekirdek enflasyon göstergesi ise Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.

Veriler Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentilerine paralel geldi.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, güçlü talep ve gelir artışları enflasyonu yükselten temel etkenler haline gelene kadar merkez bankasının aşırı gevşek para politikasında değişikliğe gitmeyeceğini birçok defa ifade etmişti.

BoJ son zamanlardaki fiyat artışlarının geçici olduğunu ifade ederek ekonomiyi destekleyici gevşek para politikasında değişikliğe gitmiyor.

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