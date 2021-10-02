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Japonya'da etkili olan Mindulle Tayfunu 4 kişiyi yaraladı

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Japonya'nın doğusu ve güneyini etkisi altına alan tropik Mindulle Tayfunu'nda 4 kişi yaralandı.
Japonya'da etkili olan Mindulle Tayfunu 4 kişiyi yaraladı

Japonya'nın doğusu ve güneyini etkisi altına alan tropik Mindulle Tayfunu'nda 4 kişi yaralandı.

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan Mindulle Tayfunu, Tokyo metropolünün bulunduğu Honşu Adası'nın güneyinde etkili olmaya başladı.

Kyodo ajansına göre, Kanagawa eyaletinde 4 kişi yaralanırken, Japonya Havayolları (JAL) 100'den fazla seferini iptal etti.

Nehirler taştı, çatılar uçtu

Çiba eyaletinin İsumi bölgesindeki Samuro Nehri aşırı yağış nedeniyle taşarken, İçinomiya bölgesinde bir lisenin çatısı uçtu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bölge halkına toprak kayması ve nehir taşkınlarına karşı tedbirli olması çağrısı yaptı.

Bazı tren seferleri iptal edildi

Tokyo metropolünde bazı tren seferleri de tayfun nedeniyle iptal edildi.

Ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki İzu Adası kıyılarına, yüksekliği 11 metreyi bulan dalgalar vurduğu kaydedildi.

JMA, Honşu'nun kuzeyine yönelen tayfunun Tokyo ve çevre eyaletlerinde etkisini sürdüreceğini bildirdi.

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