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Japonya'da Günlük Vaka Sayısı İlk Kez 100 Bini Geçti

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Japonya'da Günlük Vaka Sayısı İlk Kez 100 Bini Geçti
Japonya'da Günlük Vaka Sayısı İlk Kez 100 Bini Geçti

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 6 bin 137 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 454 bin 800’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 28 artışla 29 bin 448’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 333 bin 732’ye çıktı.

Pakistan’da şimdiye kadar 182 milyon 396 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya’da salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı. Son bir günde vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti.

Ülke genelindeki vaka sayısı son 24 saatte 100 bin 949 artarak 3 milyon 226 bin 239’a, virüse bağlı can kaybı sayısı da 117 artışla 19 bin 289’a yükseldi.

Son bir günde 239 bin 339 kişiye virüs testi yapılırken 68 bin 343 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1099 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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