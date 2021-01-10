Japonya'da halkın yüzde 80'i Olimpiyat Oyunları'nın 2021'de de ertelenmesi ya da iptalini istiyor

Japonya'da Covid-19'dan dolayı 2020'de yapılamayıp bir yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesine Japon halkının sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

Ülke genelinde yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre katılımcıların yüzde 80'i koronavirüs vakalarındaki rekor artış nedeniyle oyunların ertelenmesi ya da iptal edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyor.

Kyodo kamuoyu araştırma şirketinin pazar yayımladığı sonuçlara göre katılımcıların yüzde 35.3'ü oyunların iptal edilmesi, yüzde 44.8'i ise ertelenmesi taraftarı. Dünyanın en büyük spor etkinliğinin bu yıl 23 Temmuz'da başlayıp 8 Ağustos'ta sona ermesi planlanıyor.

Geçen perşembe Başbakan Suga Yoşihide Tokyo bölgesinde olağanüstü hal ilan etmiş, vaka sayısının kontrol altında tutulamaması durumunda tedbirlerin diğer bölgelere de genişletilebileceğini duyurmuştu.

Covid-19 yönetiminde hükümete güven hızlı düşüşte

Göreve eylül ayında başlayan Suga, salgınla mücadelede başarılı olamamakla eleştiriliyor. Anketlere göre son dönemde destek oranında 9 puanlık bir düşüş yaşayan Japon başbakanı onaylayanların oranı yüzde 41,3'e geriledi. Ülkede hükümetin olağanüstü hal kararını çok geç aldığını düşünenlerin sayısı yüzde 79'a ulaşırken başbakandan desteğini çekenlerin oranı yüzde 42,8'i gördü.

Ölü sayısı 4 bini geçti

Covid-19 vaka sayısının 283 bin 385’e, ölü sayısının 4 bin 35’e yükseldiği Japonya'da 827 kişinin yoğun bakım servislerinde tedavisi görüyor.