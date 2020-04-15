  • BIST 96.629
  • Altın 381,312
  • Dolar 6,8814
  • Euro 7,5095
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Japonya’da halktan plastik yağmurluklarını hastanelere bağışlaması istendi

» »
Japonya’da halktan plastik yağmurluklarını hastanelere bağışlaması istendi
Japonya’da halktan plastik yağmurluklarını hastanelere bağışlaması istendi

Japonya’nın Osaka kentinde yaşayanlardan, plastik yağmurluklarını hastanelere bağışlamaları talep edildi.

Ülkede koruyucu ekipman tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor.

Osaka Valisi İçiro Matsui, bazı sağlık çalışanlarının çöp poşeti giymek zorunda kaldığını söyledi ve ekledi:

“Doktorlar enfekte olursa virüsü asla yenemeyiz.”

Ülkede Tokyo’nun ardından en fazla vakanın görüldüğü 2. kent, 900 vaka ile Osaka. Geçen hafta Osaka’nın da dahil olduğu altı bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus porno yıldızı: Koronavirüs aşısını bulacak kişiyle birlikte olacağım12 Nisan 2020 Pazar 15:51
  • Güney Kore: Karantina kurallarına ihlal edenlere elektronik bileklik takılması planlanıyor11 Nisan 2020 Cumartesi 11:34
  • Çin'den 'çığır açan' adım: Besi hayvanlarıyla evcil hayvanlar tekrar sınıflandırıldı, köpek eti tüketimine yasak sinyali10 Nisan 2020 Cuma 16:50
  • Putin, Uluslararası Uzay İstasyonu ile bağlantıya geçti10 Nisan 2020 Cuma 16:47
  • On binlerce kişi, karantinanın kalkmasının ardından, Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'ı terk etti09 Nisan 2020 Perşembe 19:06
  • Vuhan’da sokağa çıkma sınırlamasının kaldırılması ardından bir günde 65 bin kişi kentten ayrıldı, 620 bin kişi toplu taşıma araçlarını kullandı09 Nisan 2020 Perşembe 18:12
  • Çin'de 63 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti09 Nisan 2020 Perşembe 09:55
  • WHO: Hiç vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore'de 709 kişiye test yapıldı08 Nisan 2020 Çarşamba 13:47
  • Rusya’nın devlet televizyonunun çalışanları 2 haftadır evlerinden haber sunuyor07 Nisan 2020 Salı 17:27
  • Pakistan 'da doktor ve sağlık çalışanları gözaltına alındı07 Nisan 2020 Salı 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti