Japonya’da halktan plastik yağmurluklarını hastanelere bağışlaması istendi

Japonya’nın Osaka kentinde yaşayanlardan, plastik yağmurluklarını hastanelere bağışlamaları talep edildi.
Ülkede koruyucu ekipman tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor.
Osaka Valisi İçiro Matsui, bazı sağlık çalışanlarının çöp poşeti giymek zorunda kaldığını söyledi ve ekledi:
“Doktorlar enfekte olursa virüsü asla yenemeyiz.”
Ülkede Tokyo’nun ardından en fazla vakanın görüldüğü 2. kent, 900 vaka ile Osaka. Geçen hafta Osaka’nın da dahil olduğu altı bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti.
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