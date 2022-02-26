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Japonya'da havalimanından şehir merkezine 'uçan taksi' hizmeti: Yolculuk 15 dakika sürecek

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Japonya'da havalimanından şehir merkezine 'uçan taksi' hizmeti: Yolculuk 15 dakika sürecek
Japonya'da havalimanından şehir merkezine 'uçan taksi' hizmeti: Yolculuk 15 dakika sürecek

Japonya'nın önde gelen havayolu firmalarından ANA ve ABD merkezli havacılık şirketi Joby Aviation, havalimanından Osaka şehir merkezine 'uçan taksi' hizmeti sunmaya hazırlandıklarını duyurdu.

ANA ve Joby Avitation'dan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Japonya'nın üçüncü büyük şehri Osaka'da uygulanacak olan uçan taksi hizmetiyle Kansai Havalimanı'ndan şehir merkezine yolculuğun 1 saatten 15 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Joby Avitation'ın kurucu CEO'su JoeBen Bevirt, elektrikle çalışan dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip uçak sayesinde daha hızlı seyahat etmenin çevre dostu bir yöntemini sunmak istediklerini belirtti. 'Uçan taksi'nin tek seferde 5 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.

Bevirt, "Nüfusun yüzde 92'sinin kentsel alanlarda yaşaması ve Tokyo'nun dünyanın en kalabalık 20 şehrinden biri olması nedeniyle Japonya bize tam da bunu yapmak için muhteşem bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

Osaka şehrinin 38 kilometre batısındaki bir yapay adada yer alan havalimanına halihazırda elektrikli trenlerle 34-65 dakikada ulaşım sağlanıyor.

Joby'ye yaklaşık 400 milyon dolar yatırım yapan Japon otomobil şirketi Toyota'nın da projeye dahil olacağı kaydedildi.

Japon hükümeti son yıllarda havayoluyla araç paylaşım hizmetleri geliştirme teşvikinde bulunuyor. 2018'de Japonya hükümeti, uçan ticari taksi hizmetlerinin başlangıç ​​tarihi olarak 2023'ü hedefleyen, 'hava hareketliliği devrimine yönelik yol haritası' isimli bir belge yayınlamıştı.

ANA ve Joby ortaklığında yürütülen proje hedeflenen tarihi yakalayamasa da, 2025 Osaka World Expo etkinliği daha önce diğer şirketler tarafından potansiyel bir başlangıç ​​noktası olarak anılmıştı. Geçtiğimiz yıl Japonya merkezli uçan otomobil girişimi Skydrive, söz konusu etkinlikte uçan taksi hizmeti sunabilmek için Osaka'daki yetkililerle anlaşma imzalamıştı.

Skydrive CEO'su Tomohiro Fukuzawa, "Bu projeyle sadece elektrikle çalışan dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip uçak teknolojisini getirmekle kalmayıp, aynı zamanda Osaka'da uçan taksilerin toplum nezdinde kabul edilmesini sağlamak ve bir başlangıç ​​ekosistemi geliştirmek de anlaşma kapsamında mümkün olabilir" demişti.

ANA'nın Şubat 2020'de Alman uçan araba girişimi Volocopter'e yatırım yapan rakibi Japan Airlines (JAL) da elektrikle çalışan dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip uçaklar konusunu gündeminde tutuyor.

Uçan taksi hizmetinin Japonya'da halk nezdinde kabul görmesi, tartışmalı konular arasında yer alıyor. Zira daha önce alçak uçuşların kırsal kesimdeki yoğun gürültüsü bazı kesimlerce protesto edilmişti.

Geçtiğimiz yıl Japonya'daki Mainichi Shimbun gazetesinde ABD'ye ait askeri helikopterlerin Tokyo'daki yerleşim alanlarında 100 metre yükseklikten yaptıkları uçuşlarla oluşturdukları gürültünün tepkiye neden olduğu belirtilmişti.

Gazeteye konuşan bir Tokyo sakini, "Daha duyarlı uçuşlar yapmalarını istiyorum" demişti.

 
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