Japonya'da hükümet Moderna ve AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarını onayladı

Kyodo ajansının haberine göre, hükümetin kullanımını onayladığı Kovid-19 aşı sayısı 3'e yükseldi.

Hükümet, ABD'li Moderna ile İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca üretimi Kovid-19 aşılarının kullanımına izin verdi.

Japonya'da Pfizer-BioNTech aşısı şubat ayında resmi kullanım izni almıştı.

Kyodo ajansı, şimdiye kadar 126 milyonluk Japonya nüfusunun yüzde 4'ünün en az bir doz aşılandığını, bunun OECD ülkeleri içerisinde en düşük oran olduğunu bildirdi.

Japonya, Moderna'dan 50 milyon, AstraZeneca'dan 120 milyon, Pfizer'dan ise 194 milyon doz Kovid-19 aşısı alınmasına yönelik anlaşmalar yapmıştı.

Ülkede, bu yılın ilk yarısına kadar toplam nüfus için aşı tedarikinin tamamlanması hedefleniyor.