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Japonya'da iki idam mahkumu hükümete dava açtı

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Japonya'da iki idam mahkumu, mahkumlara infaz saatinden sadece birkaç saat öncesine bilgi verilmesinin 'insanlık dışı' olduğunu iddia ederek hükümete dava açtı. Mahkumlar değişiklik talep ediyor ve tazminat istiyorlar.
Japonya'da iki idam mahkumu hükümete dava açtı

Japonya'da idam cezası asılarak uygulanıyor ve cezanın infazından sadece saatler önce mahkumlara haber verilmesi uygulaması, uzun süredir devam ediyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri, mahkumlara verdiği baskı nedeniyle bu uygulamayı kınıyor. 

Konuyla ilgili ilk olduğuna inanılan gelişme, geçtiğimiz perşembe günü yaşandı.

Ölüm cezasına çarptırılan iki mahkum, batıdaki Osaka kentindeki bir bölge mahkemesine, uygulamanın yasa dışı olduğunu söyleyerek dava açtı.

Kyodo haber ajansının haberine göre, uygulamanın değiştirilmesi ve tazminat olarak 22 milyon yen verilmei istenecek.

Davacıların avukatı, “İdam mahkumları her sabah o günün son günleri olacağı korkusuyla yaşıyor. Bu son derece insanlık dışı" dedi.

 Ayrıca mahkumların infazları hakkında yalnızca infazın yapıldığı gün bilgilendirilmesini zorunlu kılan bir yasa olmadığını ve uygulamanın ceza kanununa aykırı olduğunu söyledi.

 

TRT

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