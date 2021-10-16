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Japonya'da koronavirüs eğitimi olumsuz etkiledi

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Japonya'da koronavirüs nedeniyle 2020'de ilk ve orta dereceli okullarda 196 bin 127 öğrenci 30 gün ve üzerinde devamsızlık yaptı.
Japonya'da koronavirüs eğitimi olumsuz etkiledi

Japonya'da koronavirüs nedeniyle 2020'de ilk ve orta dereceli okullarda 196 bin 127 öğrenci 30 gün ve üzerinde devamsızlık yaptı.

Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) Mart 2020-Mart 2021 dönemi kapsamlı öğrencilerin okullardaki devamsızlık, fiziksel şiddet ve intihar verilerini güncelledi.

Buna göre COVID-19 nedeniyle 2020 mali yılında ilk ve orta dereceli okullarda ülke genelinde 196 bin 127 öğrenci 30 gün ve üzerinde devamsızlık yaptı.

Yeni bir rekor olarak kayda geçen bu oran önceki mali yıla kıyasla 14 bin 855 yükseldi.

İntihar eden öğrenci sayısı arttı

Kyodo ajansının bakanlığa dayandırdığı bilgiye göre, 2020 yılında intihar eden öğrenci sayısı 98 artışla 415'e çıktı.

Bakanlık açıklamasında, "Salgın kaynaklı 2020'deki okul kapanmaları hayatın ritmini bozdu ve okul devamsızlıklarını artırdı. Buna karşın fiziksel şiddete yol açabilen yüz yüze etkileşim fırsatlarını da düşürdü." ifadeleri kullanıldı.

MEXT'in düzenlediği bir başka araştırmaya göre, eğitim kurumlarındaki fiziksel şiddet vakaları ise aynı dönem 95 bin 333 azalarak 517 bin 163'e geriledi. Bu oran 2013 yılı sonrası ilk kez düşüş gösterdi.

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