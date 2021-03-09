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Japonya’da koronavirüs testleri otomat makinelerden satışa çıktı

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Japonya hükümeti, başkent Tokyo’da koronavirüs testlerinin otomat makinelerde satışına izin verdi. Otomat makinelerde satışa çıkan testlerinin 56 dolardan (429 lira) satılacak.
Japonya’da koronavirüs testleri otomat makinelerden satışa çıktı

Japonya hükümeti, başkent Tokyo’da koronavirüs testlerinin otomat makinelerde satışına izin verdi. Otomat makinelerde satışa çıkan testlerinin 56 dolardan (429 lira) satılacak.

Japonya’da hükümet, günde 40 bin PCR testini sadece öncelikli ihtiyaç sahiplerine yapılması ve testlerin yaygınlaştırılması için başkent Tokyo’ya otomat makineleri kuruldu.

Japonların güvenli PCR testine ulaşmalarını sağlamak için Tokyo bölgesinde 7 makine kuran Laketown Takenoko Kulak Burun ve Boğaz Kliniği direktörü Dr. Hideki Takemura, test kitleri satan otomat makinelerinin tüketicilere kolaylık sunduğunu söyledi.

Otomat makinelerinde 60 test bulunuyor

Uygulamanın ilk gününden bu yana halktan olumlu tepkiler alındığı belirtilirken, bazı günler testlere gösterilen ilgi nedeniyle otomat makinelerin günde iki kez doldur boşalt yapıldığı ifade edildi.

İçinde 60 testin bulunduğu otomat makinalarda satışa çıkan bir koronavirüs testinin fiyatının 56 dolardan (429 lira) satıldığı kaydedildi. Otomat makinadan PCR testi alan kişilerin, tükürük örneğini e-posta adresi ile ilgili birime gönderiyor 

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