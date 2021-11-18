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Japonya'da koronavirüs: Yeni yıl öncesi vakaların yeniden artabileceği uyarısı yapıldı

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Japonya Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, yeni yıl etkinlikleri kapsamında koronavirüs vakalarının artabileceği ihtimaline karşı tedbirlerin sıkılaştırılmasını istedi.
Japonya'da koronavirüs: Yeni yıl öncesi vakaların yeniden artabileceği uyarısı yapıldı

Japonya Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, yeni yıl etkinlikleri kapsamında koronavirüs vakalarının artabileceği ihtimaline karşı tedbirlerin sıkılaştırılmasını istedi. Sınır kapılarındaki COVID-19 denetlemeleri de artırılacak.

Japonya Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, düzenlediği basın toplantısında, havaların soğuması sebebiyle, halkın kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirdiğine işaret ederek COVID-19 tedbirlerinin artırılmasını talep etti.

Goto, "Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yıl sonuna doğru artması bekleniyor. Halktan bulaşmaya karşı temel önlemleri almalarını istiyoruz" dedi.

Nüfusun yaklaşık yüzde 75’i aşılı

Japonya nüfusunun yaklaşık yüzde 75'inin COVID-19'a karşı çift doz aşılandığını bildiren kamu yayıncısı NHK, sağlık uzmanlarının, son haftalarda düşük seyreden vakaların yeniden yükselişe geçebileceği uyarısı yaptığını açıkladı.

Japonya’da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 726 bin 268’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 349’a yükseldi. Ülke genelinde, 78 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Günlük kabul edilen yolcu sayısı artırılıyor

Öte yandan Japonya hükümeti, düşük seyreden vakalar dolayısıyla sınır kapılarında uyguladığı yolcu kabul sınırını yükseltmeyi planlıyor.

26 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, halihazırda 3 bin 500 olan ülkeye günlük kabul edilen yolcu sayısı, 5 bine çıkarılacak.

Sınır kapılarındaki COVID-19 denetlemeleri de artırılacak.

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