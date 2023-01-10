Japonya’da kuş gribi salgını büyüyor

Sezonun ilk vakasının saptandığı Ekim 2022 sonrası, kuş gribi hastalığı Japonya geneline yayılmaya devam ediyor.

Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanlığı (MAFF) kuş gribi nedeniyle bu sezon itlaf edilen toplam tavuk sayısının 10 milyon yaklaştığını açıkladı.

Söz konusu rakamın, kuş gribi nedeniyle bir sezonda şimdiye kadarki en fazla itlaf edilen hayvan sayısı olduğuna işaret edildi.

Ayrıca Başkent Tokyo’nun kuzeyindeki İbaraki eyaletinin bir bölgesinde sadece bir çiftlikte 930 bin yumurta tavuğunun itlaf edileceği kaydedildi.

En son kuş gribi vakasının ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaletinin Kawaminami bölgesinde yer alan bir tavuk çiftliğinde saptandığı açıklandı.

Bu hafta başı itibarıyla Japonya genelindeki toplam 47 eyaletin 23’ünde kuş gribi vakası saptandığı belirtiliyor.

Resmi Kyodo ajansı, kuş gribinin ülke geneline yayılmasında göçmen kuşların etkisinin olduğunun tahmin edildiğini duyurdu.

MAFF istatistiklerine göre, ülkede Kasım 2020-Mart 2021 arası kuş gribi sebebiyle 9,87 milyon tavuk itlaf edilmişti.