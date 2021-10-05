  • BIST 1.395,550
  • Altın 499,88
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Japonya'da nüfusun yüzde 61'i çift doz aşılandı

» »
Japonya'da nüfusun yüzde 60'tan fazlası, koronavirüse karşı çift doz aşılandığı bildirildi.
Japonya'da nüfusun yüzde 61'i çift doz aşılandı

Japonya'da nüfusun yüzde 60'tan fazlası, koronavirüse karşı çift doz aşılandığı bildirildi.

Japonya hükümeti, Covid-19'la mücadele kapsamında aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.

Buna göre, 4 Ekim itibarıyla ülke genelinde oturumu bulunan nüfusun yüzde 71,3'üne denk gelen yaklaşık 90,2 milyon vatandaş virüse karşı bir doz aşılandı.

Nüfusun yüzde 60,9'una tekabül eden yaklaşık 77,1 milyon kişinin ise çift doz aşılaması tamamlandı.

Japonya hükümeti, istekli vatandaşların aşılanmasını, bu ay sonu ya da kasım başına dek tamamlamayı hedefliyor.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Covid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'in eski adalet bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı03 Ekim 2021 Pazar 10:44
  • Japonya’da OHAL sona erdi… Sokaklar doldu taştı02 Ekim 2021 Cumartesi 18:02
  • Çin karantina tesisi kuruyor: Yemeği robotlar verecek02 Ekim 2021 Cumartesi 12:04
  • Çin'in 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal ettiği bildirildi02 Ekim 2021 Cumartesi 11:24
  • Japonya'da etkili olan Mindulle Tayfunu 4 kişiyi yaraladı02 Ekim 2021 Cumartesi 08:58
  • Japonya'nın başpehlivanı Hakuho sumoyu bıraktı01 Ekim 2021 Cuma 21:20
  • Aşkı için unvanından vazgeçen Japonya prensesinin düğün tarih belli oldu01 Ekim 2021 Cuma 15:03
  • Evergrande Çin ekonomisini tehdit ediyor01 Ekim 2021 Cuma 14:02
  • Japonya'da salgına karşı uygulanan OHAL sona erdi01 Ekim 2021 Cuma 10:11
  • Kuzey Kore gözdağı vermeye devam ediyor01 Ekim 2021 Cuma 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti