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Japonya’da OHAL Yürürlüğe Girdi

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Japonya’da günlük Covid-19 vaka sayıları yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 8 bin 480'e yükseldi. Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima eyaletlerinde bugün itibariyle yarı OHAL uygulaması başladı.
Japonya’da OHAL Yürürlüğe Girdi

Corona virüsü salgınında günlük vaka sayılarının 11 Eylül’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak dün 8 bin 480’e yükseldiği Japonya'da 3 eyalette uygulanmasına karar verilen yarı OHAL bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

31 Ocak’a dek sürecek uygulamanın Okinawa eyaletinin tamamını kapsayacağı açıklanırken, Hiroşima ve Yamaguchi eyaletlerinde ise yalnızca ABD üslerinde ev sahipliği yapan bölgelerde önleyici tedbirlere başvurulacağı bildirildi. Eyalet yönetimlerinin restoran benzeri işletmelerden çalışma saatlerini kısaltmalarını ve alkol servisini durdurmalarını talep etmesinin önünü açan uygulama kapsamında, kalabalık toplantılara katılım sınırlaması getirilebileceği açıklandı.

“ABD İLE ANLAŞTIK”

Yarı OHAL altına giren eyalet valilerinin vaka artışına ABD üslerinin neden olduğu şeklindeki eleştirilerinin ardından konuşan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, “ABD’li muhataplarımızla yapılan görüşmeler sonucunda askeri personelin üs dışına çıkışına mecburi durumlar dışında izin verilmemesi konusunda geniş bir mutabakata vardık” ifadelerini kullandı.

Kishida, yurt dışından gelen yabancı uyruklu ziyaretçilere yönelik giriş yasağı da dahil sıkı salgın tedbirlerinin sürüp sürmeyeceğine ise önümüzdeki hafta karar verileceğini söyledi.

AYLAR SONRA 8 BİNİ AŞTI

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı 11 Eylül’den bu yana ilk kez 8 bini aşarak dün 8 bin 480’e ulaşmış, ülke geneli toplam vaka sayısı da 1 milyon 759 bin 174’e yükselmişti. 18 bin 414 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkenin başkenti Tokyo’da günlük Covid-19 vakalarının 1 haftada yaklaşık 15 kat artarak bin 224’e yükselmesi de salgında yeni dalga endişelerini artırmıştı.

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