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Japonya'da OHAL'in kapsamı genişletildi

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Japonya’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Tokyo'da süren olağanüstü hal kapsamına 4 eyalet daha eklendi.
Japonya'da OHAL'in kapsamı genişletildi

Japonya’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Tokyo'da süren olağanüstü hal kapsamına 4 eyalet daha eklendi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları karşısında alınan tedbirleri açıkladı.

Virüsün Delta varyantının etkisine dikkati çeken Suga, "Covid-19 salgını Tokyo ile Kansai bölgesinde vakalar daha önce görülmemiş oranda artış gösteriyor." dedi.

Turnuvayı evlerde izleme çağrısı

Suga, son iki gündür rekor oranda kaydedilen vaka sayıları ile 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo Olimpiyatları arasında "bağ" bulunduğu iddialarını yeniden reddetti. Ülke genelinde virüsün "görülmemiş biçimde" yayılma hızı gösterdiğini kabul eden Suga halka, turnuvayı evlerinden izleme çağrısını yineledi.

4 eyalet daha OHAL kapsamında

Ağustos sonuna kadar ülke nüfusunun yüzde 40'ının iki doz aşılanmasını tamamlamayı hedeflediklerini belirten Suga, hükümete bağlı Covid-19 Danışman Heyet'in verdiği onay sonrası, OHAL kapsamına 4 eyaletin daha eklendiğini açıkladı.

Buna göre Tokyo çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletleri ile ülkenin güneyindeki Osaka kenti OHAL kapsamına alındı. Uygulama hafta başı yürürlüğe girip ağustos sonuna kadar sürecek.

Halihazırda başkent Tokyo ile en güneydeki Okinawa adasındaki OHAL süresi ağustos sonuna kadar uzatıldı.

Bunun yanı sıra Hokkaido, İşikawa, Hyogo, Kyoto ve Fukuoka'da 2-31 Ağustos'ta ise yarı-OHAL şartları uygulanacak.

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