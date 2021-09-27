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Japonya'da olağanüstü halin kaldırılması gündemde

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Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, koronavirüs vaka eğiliminin düşüş seyrine girdiğini belirterek, olağanüstü hali (OHAL) ay sonunda kaldırmayı düşündüklerini söyledi.
Japonya'da olağanüstü halin kaldırılması gündemde

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, koronavirüs vaka eğiliminin düşüş seyrine girdiğini belirterek, olağanüstü hali (OHAL) ay sonunda kaldırmayı düşündüklerini söyledi.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına denk gelen yaz aylarında günlük vaka sayılarının 25 bin seviyelerinde seyrettiğini anımsattı.

Oranlarda önemli ölçüde düşüş yaşandığını ve son iki haftada günlük 3 bin civarındaki vaka sayılarını "iyileşme" olarak gördüklerini kaydeden Suga, "Durum belli ölçüde daha iyiye doğru yöneldi" dedi.

OHAL kaldırılacak, sınırlamalar sürecek

Hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyetinin vereceği tavsiyeyi bekleyeceklerini belirten Suga, 30 Eylül'de kaldırılması planlanan OHAL'e yönelik resmi kararı bu hafta içinde açıklayacağı sinyalini verdi.

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa da salgının gidişatı göz önüne alındığında OHAL'in kaldırılması kararı alabileceklerini ancak "günlük hayata yönelik bazı sınırlamaların sürebileceğini" söyledi.

Vaka sayısı 1 milyon 695 bin 477

OHAL Japonya'da başkent Tokyo ile çevre metropolleri dahil halihazırda 19 eyalette uygulanıyor.

Japonya’da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 695 bin 477’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 bin 499’a yükseldi.

Ülke genelinde 1133 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

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