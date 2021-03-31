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Japonya’da Otake Yanardağı’nda patlama

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Japonya’nın Kagoşima eyaletine bağlı Suwanose Adası’ndaki Otake Yanardağı’nda patlama meydana geldi.
Japonya’da Otake Yanardağı’nda patlama

Japonya’nın Kagoşima eyaletine bağlı Suwanose Adası’ndaki Otake Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

Yerel saatle sabaha karşı 02.57’de meydana gelen patlamanın ardından yanardağın ağzından kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa yayıldı.

Kyodo ajansının yerel otoritelere dayandırdığı habere göre, yanardağın çevresinde yer alan yerleşim bölgelerinde ölen ya da yaralanan olmadı.

JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesi “halkın yanardağa yaklaşmaması” tavsiyesi olan, 3. seviyeye yükseltildi. Olası yeni patlamaların, yanardağ ağzından kopartacağı kaya parçalarının 2 kilometrelik mesafeye yayılabileceği uyarısı yapıldı. 

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