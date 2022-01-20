Japonya'da rekor vaka artışı

Japonya'da dün 41 bin 485 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Hükümet ve sağlık uzmanları, "vaka yayılımını ivedilikle önlenmesi" gerektiğini açıkladı.

Japonya'da dün 41 bin 485 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Hükümet ve sağlık uzmanları, "vaka yayılımını ivedilikle önlenmesi" gerektiğini açıkladı.

Ülkede önceki gün ilk kez 30 binin üstüne çıkan vaka sayısı, dün 41 bin 485'i buldu. Bu yılın ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka sonrası 18 günde günlük vakaların 80 kattan fazla artması dikkati çekti.

Dün başkent Tokyo'da 7 bin 377, güneydeki Osaka kentinde 6 bin 101 vaka saptandı. Her iki kentte de vaka rekorları kaydedildi. Başbakan Kişida Fumio, COVID-19 Danışman Heyeti toplantısı sonrası kısmi olağanüstü hali 16 eyalete genişlettiklerini açıkladı.

COVID-19 Tedbirleri ve Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Yamagiwa Daişiro, "yakın gelecekte sağlık sistemine potansiyel risklerine karşı" vaka yayılımını ivedilikle önlemeleri gerektiğini belirtti.

Hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, sosyo-ekonomik faaliyetleri engellemelerine gerek olmadığını savunarak, halka "büyük oranda kalabalık oluşturmaktan" kaçınmaları çağrısı yaptı.

Japonya'da Tokyo da COVID-19 OHAL'ine ekleniyor

Restoranlar için maske vurgusu

Omi, "Yemekler 4 kişilik gruplar halinde yenirse, düşük tonda konuşulur ve konuşurken maskeler takılırsa restoranları kapatmaya gerek duymayacağız." dedi.

Farklı bölgelerdeki Şimane, Fukuşima, Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinin de kısmi olağanüstü hal kapsamına alınması durumuna yönelik Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "Söz konusu uygulamanın başlatılması, yerelde durumu en iyi bilen valilerin kararını temel alıyor." diye konuştu.

Hükümetin dün aldığı karar doğrultusunda, halihazırda 3 eyaletteki kısmi olağanüstü hal, 21 Ocak-13 Şubat arasında 16 eyalete yayılarak uygulanacak.