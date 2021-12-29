  • BIST 1.895,46
  • Altın 726.99204
  • Dolar 12.6388
  • Euro 14.3425
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Japonya’da Sağlikli Yaşam Süresi Rekor Seviyeye Ulaşti

» »
Japonya'da rekor kıran "sağlıklı yaşam süresi" kadınlar için 75, erkekler için 72 yaşa ulaştı.
Japonya’da Sağlikli Yaşam Süresi Rekor Seviyeye Ulaşti

Japonya Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam süresinin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Her 3 yılda bir ülke çapında yaklaşık 200 bin hane üzerinde yapılan araştırmanın 2019 yılı sonuçlarını kamuoyuna duyuran bakanlık, insanların yardım almadan sosyal bir yaşam sürdürebildikleri zaman dilimini ifade eden ‘sağlıklı yaşam süresi’nin kadınlar için 75,38, erkekler için ise 72,68 yaş olduğunu açıkladı.

Araştırmanın yapılmaya başlandığı 2001 yılından bu yana söz konusu sürenin hem kadınlar hem de erkekler için artmaya devam ettiği belirtilirken, eyaletlere göre Mie’deki kadınlar ve Oita’daki erkeklerin en uzun sağlıklı yaşam beklentisine sahip olduğu belirtildi. Kyoto’daki kadınlar ve Iwate’deki erkeklerin ise en kısa sağlıklı yaşam süresine sahip olduğu kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Omicron paniği büyüyor: Türkiye, Fransa, Yunanistan, Danimarka’da rekorlar geldi29 Aralık 2021 Çarşamba 13:02
  • TTB’den Bakanlığa: Turkovac’ın ‘Güvenli’ Ve ‘Etkili’ Raporu Var Mı?28 Aralık 2021 Salı 22:35
  • Omicron Varyantı Belirtileri Neler? Boğaz Ağrısı Ve Öksürük Omicron Belirtisi Mi?28 Aralık 2021 Salı 21:54
  • Uzmanlar Uyarıyor: Covid Aşısı Ve Botoksu Aynı Anda Yaptırmayın28 Aralık 2021 Salı 21:13
  • Rekor Vaka Sayısı Manşetlerde28 Aralık 2021 Salı 16:53
  • Almanlar aşı zorunluğunun getirilmesini istiyor28 Aralık 2021 Salı 14:01
  • Uzun Covid: 'Yaşayan ölü gibiyim, şifa bulmak için hastane hastane geziyorum'28 Aralık 2021 Salı 13:46
  • İngiltere'de araştırma: Ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı 4 kat daha fazla28 Aralık 2021 Salı 13:46
  • Omicron'a karşı önlemler art arda geliyor28 Aralık 2021 Salı 12:28
  • Covid-19 aşıları hakkında doğru sanılan 8 yanlış!28 Aralık 2021 Salı 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti