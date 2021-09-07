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Japonya'da salgına karşı OHAL'in süresi uzatılıyor

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Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları üzerine olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini uzatmaya karar verdi.
Japonya'da salgına karşı OHAL'in süresi uzatılıyor

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları üzerine olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini uzatmaya karar verdi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, COVID-19'a karşı uygulanan ve 12 Eylül'de sona ermesi planlanan OHAL'in süresi üç hafta uzatılacak.

Buna göre, Başbakan Suga Yoşihide hafta içinde Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşecek.

Uygulamanın uzatıldığına yönelik son kararı Başbakan Suga, hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyetinin vereceği tavsiye sonrası açıklayacak.

21 eyalette OHAL uygulanıyor

Halihazırda OHAL, Tokyo ve Osaka metropolleri dahil ülke geneli 21 eyalette uygulanıyor.

Ulusal basında, 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 24 Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyunlar'ın başkent Tokyo'daki vaka oranlarını artırdığı kaydedildi.

Turnuvalarda, Japonya içinden ve dışından müsabakalarda yarışmak için 15 bin sporcunun başkent bölgesinde bir araya geldiği, bunun vaka oranlarını yükselttiği belirtildi.

Japonya’da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 583 bin 447’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 bin 412’ye yükseldi.

Ülke genelinde 2 bin 198 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

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