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Japonya'da şiddetli yağışlar 3 can aldı

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Japonya'nın batı ve güney bölgeleri şiddetli yağışların etkisi altında. Yağışlarda 3 kişi yaşamını yitirirken, tehlikenin sürmesi sebebiyle 2 milyona yakın kişiye de tahliye çağrısı yapıldı.
Japonya'da şiddetli yağışlar 3 can aldı

Japonya'nın batı ve güney bölgeleri şiddetli yağışların etkisi altında. Yağışlarda 3 kişi yaşamını yitirirken, tehlikenin sürmesi sebebiyle 2 milyona yakın kişiye de tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya'da mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kyodo ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Nagano eyaletinin Okaya bölgesinde yağışlarda bir kadın ile iki çocuğu hayatını kaybetti.

Eyaletin Otaki bölgesinde kara yolunun kapanması nedeniyle 14 kişi mahsur kaldı.

Aşırı yağış tehlikesi sürüyor

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Fukuoka, Saga, Hiroşima ve Nagazaki eyaletlerine yönelik aşırı yağış tehlikesinin sürdüğünü aktardı.

Yerel idareler şiddetli yağışlar sonrası bölge geneli şimdiye kadar 1,83 milyon kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı 15 eyalette 44 çamur kayması ile 9 eyalette 36 nehir taşkını yaşandığını aktardı.

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