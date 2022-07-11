Japonya’da Şinzo Abe’nin partisi seçimden zaferle çıktı

AA’nın aktardığına göre, Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki LDP ile ortağı Komeito, 125 sandalyenin 70’inden fazlasını kazandı. Böylece, iktidar bloku 248 üyeli parlamento üst meclisinde çoğunluğu elinde tuttu ve 1947 Anayasası’nın gözden geçirilmesi için gereken 166 sandalyelik barajı ilk kez aştı.

Anayasa değişikliği planlarını ilerleteceğine söz veren Fumio, “Somut değişiklik önerisinin derlenebilmesi için anayasa üzerindeki meclis tartışmasını daha da derinleştireceğiz” dedi.

Meclisin yarısının üyeleri belirlendi

Sangiin seçimleri her üç yılda bir düzenleniyor. Seçimde, Sangiin’deki 248 koltuğun yarısının yeni sahipleri belirleniyor.

Bu seçimlerden sonra Japonya’da 2025’e kadar ulusal seçim düzenlenmeyecek.