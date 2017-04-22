Japonya'da tahtın el değiştirmesinin yolu açıldı

Japonya'da hükümetin atadığı danışma kurulundan, 83 yaşındaki İmparator Akihito'nun tahttan çekilmesini yasal hale getirecek düzenlemenin kabul edildiği açıklandı.

Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Şinzo Abe'nin atadığı, ekim ayından bu yana konuyla ilgili çalışan 6 kişilik danışma komisyonu, İmparator Akihito'nun ölmeden önce tahttan çekilmesine izin veren yasa tasarısını kapsayan düzenlemeyi onayladı.

Danışma komisyonunun, Başbakanlık ofisinde onayladığı düzenlemede, tahttan çekilen İmparator'un hangi sıfatla tanımlanabileceğine ilişkin madde de yer aldı.

Başbakan Abe, konuya ilişkin, "İmparatorun tahtan çekilmesi tasarısını Meclise getirerek, teklifi olabildiğince hızlı bir şekilde yasalaştıracağız." dedi.

Hükümetin yasa tasarısını haziran ayına kadar Parlamentoda görüşerek, grubu olan partilerin onayına sunulması bekleniyor.

Tasarının yasalaşması halinde, ülkede imparatorların "Tahttan çekilmesine" izin vermeyen düzenleme bir sefere mahsus olmak üzere değiştirilerek, İmparator Akihito'nun, tahtı oğlu Naruhito'ya devretmesinin yolu açılacak.

Yaklaşık 2 bin 600 yıllık Krizantem tahtının 125. varisi Akihito, babası Hirohito’nun 1989 yılında hayatını kaybetmesiyle tahta çıkmıştı. Siyasi açıklamalar yapmayan Akihito, geçen yıl ağustos ayında "Yaşlılığın vazifelerine engel olduğu" gerekçesiyle tahttan çekilmeyi ima eden bir konuşma yapmıştı. 2002 yılında prostat kanseri teşhisi konulan Akihito, 2012'de kalp ameliyatı geçirmişti.

Japonya'da son iki yüzyılda hiçbir imparator tahttan çekilmedi.