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Japonya'da telefon ve veri iletişiminde kesintiler yaşanıyor

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Japonya'nın en büyük mobil operatörü NTT Docomo, ülke genelinde telefon ve veri iletişiminde kesintiler yaşandığını açıkladı.
Japonya'da telefon ve veri iletişiminde kesintiler yaşanıyor

Japonya'nın en büyük mobil operatörü NTT Docomo, ülke genelinde telefon ve veri iletişiminde kesintiler yaşandığını açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre NTT Docomo 14 Ekim akşamın beri ülke genelinde telefon ve veri iletişim hizmetlerinde kesinti yaşadığını açıkladı.

Kesintinin, sistem çalışması esnasında ortaya çıkan sorundan kaynaklı olduğunu aktaran Japon firma kamuoyundan özür diledi.

Firma altyapısını kullanan diğer operatörler de etkilendi

İçişleri ve İletişim Bakanı Kaneko Yasuşi, basın yaptığı değerlendirmede, "Mobil telefon hizmeti ve insan hayatını büyük ölçüde etkileyen büyük bir talihsizlik" dedi.

Kanuni altyapı çerçevesinde "durumun ciddiyetinin" soruşturulacağını belirten Bakan Kaneko, soruşturma sonrası sorunun tekrarı ihtimaline karşı önlemler alınacağını bildirdi.

Öte yandan firma altyapısını kullanan düşük maliyetli mobil operatörlerin de durumdan etkilendiği kaydedildi.

NTT Docomo, bünyesindeki 80 milyon kontratıyla Japonya'nın en büyük mobil operatörü konumunda bulunuyor.

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