  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Japonya’da turist teknesi battı: 26 kayıp

» »
Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında içinde 26 kişinin bulunduğu turist teknesi battı.
Japonya’da turist teknesi battı: 26 kayıp

apon Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan (JCG) yapılan açıklamada, Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 24 yolcu ve 2 mürettebatı taşıyan bir turist teknesinin battığı duyuruldu.

KAZU I isimli teknede 2 çocuğun da bulunduğu açıklandı. Yerel saatle 13.15’de bir ihbar aldıklarını belirten sahil güvenlik yetkilileri, kurtarma ekiplerinin 17.30 sıralarında Shiretoko Yarımadası yakınlarındaki bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Kayıp kişileri bulmak için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Mariupol’deki yıkım, bu yüzyılın en büyük insani felaketi”23 Nisan 2022 Cumartesi 11:19
  • Bir Rus oligark daha, ailesiyle beraber ölü bulundu22 Nisan 2022 Cuma 19:45
  • Kuzey ve Güney Kore liderleri,ilişkilerinin geliştirilmesini istiyor22 Nisan 2022 Cuma 12:18
  • Japonya havaalanlarındaki 'istilacı kaplumbağalara' savaş açtı22 Nisan 2022 Cuma 10:29
  • Lavrov’un fotoğrafı gündem oldu: Bir yanda sevgilisi bir yanda eskort21 Nisan 2022 Perşembe 22:49
  • Afganistan’da Şii camisinde patlama: Ölü ve yaralılar var21 Nisan 2022 Perşembe 21:06
  • Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, füze saldırısında can verdi21 Nisan 2022 Perşembe 20:44
  • Rusya Google’a ceza kesti21 Nisan 2022 Perşembe 19:33
  • Putin, Rusya’nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi20 Nisan 2022 Çarşamba 22:27
  • Tüm dünya rahat bir nefes aldı: Çernobil ile doğrudan iletişim yeniden kuruldu20 Nisan 2022 Çarşamba 20:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti