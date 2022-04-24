Japonya’da turist teknesi battı: 26 kayıp

apon Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan (JCG) yapılan açıklamada, Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 24 yolcu ve 2 mürettebatı taşıyan bir turist teknesinin battığı duyuruldu.
KAZU I isimli teknede 2 çocuğun da bulunduğu açıklandı. Yerel saatle 13.15’de bir ihbar aldıklarını belirten sahil güvenlik yetkilileri, kurtarma ekiplerinin 17.30 sıralarında Shiretoko Yarımadası yakınlarındaki bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.
Kayıp kişileri bulmak için çalışmalar sürüyor.
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