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Japonya'da uyumsuz kan grubundaki donörden akciğer nakli

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Japonya'da uyumsuz kan grubundaki donörden akciğer nakli
Japonya'da uyumsuz kan grubundaki donörden akciğer nakli

Japon uzmanlar uyumsuz kan grubundaki donörden akciğer nakli operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Japon uzmanlar, organ nakli bekleyen hastalara umut olabilecek bir başarıya imza attı.

Japonya’daki Kyoto Üniversite Hastanesi, dünyada ilk olan uyumsuz kan grubundaki donörden akciğer nakli operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Uzmanlar, 0 kan grubundan 10'lu yaşlardaki bir hastaya B kan grubundaki babası ve 0 kan grubuna ait annesinden alınan akciğer kesitlerini nakletmeyi başararak, hastanın tamamen iyileştiğini açıkladı.

Şimdiye dek uyumsuz kan grubundaki canlı donörlerden böbrek ve karaciğer nakillerinin yapıldığını hatırlatan uzmanlar, buna rağmen vücudun organı reddetme ve enfeksiyon oluşumu riski nedeniyle akciğer naklinde aynı yönteme daha önce baş vurulmadığına dikkat çekti.

Öte yandan, daha önce kan kanseri tedavisi gören hastanın “bronşiolit obliterans” adı verilen ölümcül bir solunum yolu hastalığı geliştirmesi üzerine nakil kararının alındığı öğrenildi.

Operasyonun ardından tamamlayıcı tedavi gören hastanın yürüyebilecek hale gelmesinin ve solunum cihazı ihtiyacının ortadan kalkmasının ardından geçtiğimiz pazartesi taburcu edildi ifade edildi. 

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