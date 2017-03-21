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Japonya'da yaşlı sürücülere "ehliyeti ver indirimli al" kampanyası

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Japonya'da yaşlı sürücülere "ehliyeti ver indirimli al" kampanyası
Japonya'da yaşlı sürücülerin karıştığı trafik kazalarının ciddi bir soruna dönüşmesi üzerine yaşlıların trafikten elini eteğini çekmesi için kampanya başlatıldı.

Japonya'da yaşlı sürücülerin karıştığı trafik kazalarının ciddi bir soruna dönüşmesi üzerine yaşlıların trafikten elini eteğini çekmesi için kampanya başlatıldı.

Kyodo haber ajansı, Aichi bölgesinde 89 cenaze evi işleten Heiankaku şirketinin ehliyetinden feragat edecek yaşlı sürücülere cenaze hizmetlerinde yüzde 15 indirim yapacağını duyurdu.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ehliyetlerini bölgelerindeki karakola teslim etmesi gerekiyor.

Araba kullanmaktan vazgeçen yaşlı sürücülerin aile üyeleri ve yakın akrabaları da indirimden faydalanabilecek.

Yerel yetkililer, son bir yılda Aichi'de meydana gelen ölümlü kazalardan yüzde 13,2'sine 75 yaş üzeri sürücülerin karıştığına dikkati çekerek kampanyanın yaşlıları araba kullanmaktan vazgeçmeye teşvik etmek için başlatıldığını açıkladı.

Daha önce Osaka bölgesinde benzeri bir kampanya başlatılmış ve ehliyetini iade eden yaşlı sürücülere yiyecek mağazaları ve cenaze evlerinde indirim sağlanmıştı.

Yaşlı sürücüler, genellikle gaz ve fren pedallarını karıştırdıkları ya da yanlışlıkla geri vitese taktıkları için kaza yapıyor.

Japonya'da 2015 verilerine göre, 75 yaş üstü 4,8 milyon sürücü bulunuyor.

Geçen yıl Yokohama kentinde 83 yaşındaki bir sürücü, aracının kontrolünü yitirince kaldırımdaki çocukların arasına dalmış, bir öğrencinin ölümüne, 4'ünün yaralanmasına neden olmuştu.

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